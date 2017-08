Vestea URIASA primita de Steaua inainte de duelurile cu Sporting! Ce scrie site-ul UEFA

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Site-ul oficial al UEFA a publicat mai multe statistici legate de duelul dintre Steaua si Sporting Lisabona din playoff-ul Ligii Campionilor. Iar acestia remarca un amanunt important: Sporting nu a reusit niciodata sa se califice dupa o dubla din playoff-ul competitiei!

Intalniri in trecut

Sporting a jucat 6 partide impotriva unor cluburi din Romania - echipa gazda a castigat de fiecare data in timp ce echipa aflata in deplasare nu a reusit sa marcheze nici macar o data!

Steaua a castigat doar un singur meci in precedentele 6 meciuri cu echipe din Portugalia, reusind sa o invinga pe Rio Ave in sezonul 2014/2015 de Europa League, in deplasare terminandu-se 2-2.

Celelalte 4 partide ale Stelei in fata cluburilor din Portugalia au fost toate contra lui Benfica in fata careia a pierdut semifinala de Cupa Campionilor Europeni in 1987/1988 (0-0 in Romania, 0-2 la Lisabona). In grupele Ligii Campionilor in sezonul 1994/1995, o infrangere cu 2-1 la Lisabona a fost urmata de un 1-1 la Bucuresti

Date

Sporting incearca sa ajunga in grupele competitiei pentru a 3-a oara in ultimii 4 ani. Echipa din Lisabona a pierdut ambele dueluri din playoff-ul competitiei - cu Fiorentina in 2009/2010 si cu TSKA Moscova in 2015/2016

Sezonul trecut Sporting a terminat pe locul 4 in grupa dupa Borussia Dortmund, Real Madrid si Legia Varsovia.

Sporting s-a calificat in competitie dupa ce a obtinut locul 3 in prima liga din Portugalia in sezonul 2016/2017.

Sporting a pierdut 3 din ultimele 4 meciuri europene pe propriul teren, castigandu-l pe celalalt Steaua a ajuns in playoff dupa 6-3 la general cu Viktoria Plzen din Cehia

Steaua cauta sa ajunga in grupele Ligii Campionilor pentru a 8-a oara si prima data din sezonul 2013/2014. Palmarestul echipei din Romania in playoff-ul UEFA Champions League este de 1 victorie si 2 infrangeri. A invins-o pe Legia Varsovia in 2013/2014, insa a fost eliminata de Ludogorets la penalty-uri sezonul urmator si cu 6-0 la general de Manchester City anul trecut.

In sezonul 2016/2016, Steaua a terminat pe locul 4 in grupa ei de Europa League.

Victoria cu 4-1 de la Plzen a fost primul succes in deplasare pentru Steaua dupa 5 partide (2 egaluri, 3 infrangeri)

Legaturi intre echipe

Romanul Laszlo Boloni, membru al echipei care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni, a antrenat Sporting la cel mai recent triumf in campionatul intern in 2001/2002. "Leii" au castigat si Cupa Portugaliei si Supercupa in cele 2 sezoane cu Boloni

Steaua are un jucator portughez in lot, Filipe Teixeira, originar din Franta