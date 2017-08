Veste proasta a portughezilor pentru Steaua! Ce se intampla cu unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Sporti

Sporting - Steaua e marti, de la 21:45, in direct la ProTV!

Cei de la Sporting au avut astazi o intalnire la academia din Alcochete pentru a incepe pregatirea mansei tur din playoff-ul Ligii Campionilor contra Stelei. Antrenorul Jorge Jesus a avut 28 de jucatori disponibili.

Dintre acestia, William Carvalho nu va juca maine seara din cauza unei suspendari. In plus, vedeta portughezilor este aproape de un transfer la West Ham in Premier League pentru 40 de milioane de euro! Daca de Carvalho are sanse mari sa scape, nu acelasi lucru se intampla cu Adrien Silva.

Jurnalistii de la Record au anuntat astazi pe prima pagina ca Mijlocasul de 28 de ani va fi pastrat pentru dubla cu Steaua, pentru ca apoi sa fie lasat sa plece, avand la randul sau oferte din Premier League de la Everton si Tottenham.