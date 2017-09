Cutremur in fotbal! Anuntul incredibil facut de presedintele UEFA: "Nu ne temem sa o EXCLUDEM pe PSG din Champions League!"

Barcelona - Juventus e marti, 12 septembrie, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Afacerile facute de Paris Saint-Germain si, mai ales, transferurile lui Neymar (222 de milioane de euro) si Kylian Mbappe (180 de milioane de euro ce vor fi platit vara viitoare) au provocat multe reactii si au generat controverse fara precedent in fotbal. Odata cu anuntal facut de UEFA care a inceput o investigatie in acest sens, forul continental a dezvaluit ca este gata sa ia orice decizie in functie de rezultat.

Pentru a se asigura ca au fost respectate regulile Fair-Play-ului Financiar, Aleksander Ceferin spune ca UEFA este gata sa dea si o lovitura grea clubului francez. "Daca as vrea sa fiu la fel de popular ca Michel Platini, stiu ca trebuie sa o exclud pe PSG din cupele europene" le-a spus Ceferin unei parti dinter liderii Asociatiei Europene de Fotbal, conform L'Equipe.

Mesajul presedintelui UEFA este clar: "Nu ne vom teme sa ii pedepsim, nimeni nu este mai presus de lege" a mai spus Ceferin. PSG a cheluit mai bine de 400 de milioane de euro, insa a anuntat transparenta totala pentru a evita orice sanctiune. "Suntem calmi, nu avem nimic de ascund, totul a fost facut in concordanta cu regulile UEFA" a declarat presedintele celor de la PSG, Al-Khelaifi, dupa prezentarea lui Neymar.