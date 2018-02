Un gol, doua recorduri! Cristiano Ronaldo a mai stabilit o borna istorica in UEFA Champions League. Ce a reusit

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator din istoria UEFA Champions League care marcheaza 100 de goluri pentru aceeasi echipa. Atacantul a reusit acest lucru in cele 9 sezoane petrecute pe Bernabeu! Cel mai bun sezon al sau in UCL a fost stagiunea 2013/14, cand a marcat 17 goluri.

De asemenea, Cristiano Ronaldo este primul jucator care marcheaza cel putin 10 goluri in sapte sezoane consecutive ale UCL.

100 - Cristiano Ronaldo is the first player in #UCL history to score 100 goals for the same club. Love. pic.twitter.com/LgpeBVYSTV

7 - Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals in seven consecutive Champions League campaigns, while no other player has done so in more than two. Heaven. pic.twitter.com/402CYUCRq2