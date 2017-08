Un egal amar! Portughezul care a vazut alt meci :) "Au avut noroc, au venit sa stea cu toata echipa in careu"

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, la ProTV!

Steaua a facut egal cu Sporting, 0-0, dupa un meci in care marile ocazii au fost ratate de Alibec, Enache si Acuna. Steaua a fost peste portughezi al ocazii, chiar daca acestia au dominat teritorial, fara sa isi faca insa ocazii.

Nici posesia nu a fost una dezechilibrata, Sporting avand 57% posesia, iar Steaua 43%. Chiar si asa, Bruno Fernandes, mijlocasul lui Sporting, considera ca echipa sa trebuia sa castige, desi Steaua a avut ocaziile mai mari.

"Au avut noroc, noi am jucat bine, am controlat meciul si ne-am aparat bine. Au avut cateva momente cand ne-au pus in dificultate dar au venit sa se apere. Romanii au stat cu toata echipa in careu, a fost greu sa trecem de ei. Miercuri ne vom intoarce cu o victorie din Romania, trebuie sa jucam la fel doar sa dam gol", a spus Bruno Fernandes.