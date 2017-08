Ultima ora: Transfer BOMBA in Premier League inainte de Steaua - Sporting! Anuntul oficial poate veni in orice moment

Sporting poate pierde un jucator esential chiar inaintea meciului cu Steaua din returul play-off-ului Champions League!

William Carvalho a intrat in greva si refuza sa se mai antreneze alaturi de colegi. Mijlocasul de 25 de ani incearca sa forteze transferul in Premier League, la West Ham. Managerul Slaven Bilic e gata sa bata pentru a doua oara in aceasta vara recordul de transfer al clubului si sa plateasca peste 30 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Carvalho. Al doilea capitan al lui Sporting a ratat si turul cu Steaua din cauza unei suspendari si are sanse invizibile de a juca pe Arena Nationala, in meciul de miercuri.

Carvalho, aflat in trecut si pe lista de achizitii a lui Arsenal, e castigator al Euro 2016 alaturi de nationala Portugaliei.

Un prieten de-al lui Carvalho a lasat de inteles ca mutarea mijlocasului central pe London Stadium e ca si facuta. Intr-o postare pe Instagram, tanarul creeaza cu ajutorul mainilor sigla lui West Ham.



William Carvalho has gone on strike at Sporting and is refusing to go to training. [Correio da Manha] #WHUFC #COYI pic.twitter.com/Jut4KSO93E — West Ham News/Views (@WHUFC_News_6) August 18, 2017