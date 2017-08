ULTIMA ORA! Lovitura pentru Steaua: doi titulari nu vor juca la Lisabona dupa ce s-au accidentat aseara!

Filipe Teixeira s-a accidentat in minutul 4 si a fost schimbat in minutul 10 in meciul impotriva Astrei.

Portughezul de 36 de ani s-a accidentat la inceputul partidei de aseara de pe National Arena importriva Astrei, iar verdictul este unul deloc surprinzator: nu va evolua in turul cu Sporting din play-off-ul Champions League. Teixeira a efectuat un control detaliat, iar din primele informatii, jucatorul a suferit o entorsa.

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, este pus intr-o situatie delicata in acest caz intrucat nu ii va avea la dispozitia sa nici pe Constantin Budescu, nici pe Mihai Balasa. Budescu are ruptura musculara dupa returul cu Viktoria Plzen, iar Balasa, unul dintre jucatorii care a marcat pentru calificarea in play-off, a fost schimbat la pauza in meciul cu Astra din cauza unei accidentari.