UEFA: Steaua, in top 30 cluburi din istoria Champions League. Pe ce loc se afla formatia ros-albastra

UEFA a dat publicitatii un clasament al celor mai prolifice 30 de cluburi din istoria Champions League, cuprinsa intre 1955 si 2017.

Clasamentul este condus, cum era de asteptat, de "Regina" Europei, Real Madrid, formatie care a castigat de 12 ori cel mai important trofeu continental intercluburi. Real Madrid este urmata de Bayern Munchen si Barcelona, in timp ce prima formatie in afara podiumului este Manchester United.

Prima echipa dintr-o tara francofona este Anderlecht, formatia lui Stanciu si Chipciu, in timp ce Lyon se afla pe locul 20.

Steaua se afla pe locul 24 in acest clasament al UEFA, cu 141 de meciuri jucate in Champions League si tot atatea puncte castigate. Steaua are 51 de victorii in aceasta competitie.

TOP 30 cluburi europene

TOP cluburi din Romania