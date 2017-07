"Trebuie sa marcam in Cehia! Ar fi o dezamagire totala sa nu ne calificam" Ce a spus Teixeira dupa primul gol la Steaua

Steaua are sansa a 2-a la calificarea in playoff-ul UEFA Champions League dupa egalul de pe propriul teren cu Viktoria Plzen.

Steaua 2-2 Plzen / Filipe Teixeira a reusit primul sau gol in tricoul Stelei, insa a ramas cu un gust amar dupa partida cu vicecampioana Cehiei.

"Sunt trist si dezamagit ca am luat doua goluri, stiam ca nu trebuie sa luam gol acasa. Era foarte important sa reusim acest lucru, dar sper sa castigam acolo si sa ne calificam in play-off. Eu m-am simtit bine fizic, nu sunt obisnuit sa joc in partea dreapta, dar a trebuit sa ma adaptez. Nu stiu daca voi ramane titular, important e ca echipa sa joace mai bine de la meci la meci si sa nu luam gol. Nu conteaza cine are numarul zece, antrenorul decide ce e mai bine pentru binele echipei.



Orice jucator e important pentru noi, vom vedea ce se intampla cu Budescu, dar important este sa fim toti 100%. Acum avem un meci important in campionat, pe care trebuie sa-l castigam. Va trebui sa muncim sa avem atitudine si important va fi sa nu luam gol.



Junior Morais joaca foarte bine la inchidere, e la al doilea meci acolo, ma bucur pentru el ca joaca bine si fundas, si mijlocas. Spectatorii au fost minunati, ma bucur ca au venit alaturi de echipa, pacat ca nu am reusit victoria, dar mai importanta e calificarea si sunt convins c-o vom putea obtine. Ar fi o dezamagire totala sa nu ne calificam, dar trebuie sa fim pozitivi" a spus Teixeira la finalul partidei cu Viktoria Plzen.