Transferul lui Neymar schimbat TOTAL cotele! Care sunt favoritele la castigarea UEFA Champions League

Barcelona nu mai este principala favorita la cucerirea trofeului dupa ce l-a pierdut pe Neymar!

Poate un transfer sa schimbe sansele la castigarea unei competitii? Cand vine vorba de transferul lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain, raspunsul e da! Neymar a devenit cel mai scump jucator din istoria fotbalului iar trio-ul letal al Barcelonei, MSN, a devenit istorie!

Pierderea lui Neymar afecteaza modul in care sunt vazute sansele Barcelonei la castigarea trofeului. Barca era principala favorita in urma cu o luna, insa acum este sub marea rivala, Real Madrid! Totusi, Barca are cote intre 4.5 si 6, distanta fata de Real fiind foarte mica si in functie de casa de pariuri. Bayern Munchen este a 3-a favorita in acest moment, la mica distanta dupa ce doi granzi ai Spaniei.

In ceea ce priveste sansele celor de la PSG, schimbarea este semnificativa! La inceputul verii, PSG avea cote intre 18 si 20 si era abia a 9-a favorita la castigarea UEFA Champions League. Acum, dupa ce a reusit cel mai scump transfer din istorie, PSG le-a depasit pe Man City, Chelsea sau Atletico Madrid, fiind a 4-a favorita la trofeu, cu putin peste finalista din editia precedenta, Juventus.