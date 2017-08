Tottenham si Arsenal, cu ochii pe duelul dintre Steaua si Sporting Lisabona! Cei doi jucatori de milioane care pot ajunge in Premier League

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

Presa din Portugalia anunta ca doi dintre granzii din Premier League, Tottenham si Arsenal, se lupta pentru 2 jucatori de la Sporting. O Jogo scrie ca Adrien Silva si William Carvalho sunt doriti de Tottenham si Arsenal la pachet!

Silva are contract pana in 2020 cu Sporting, el jucand 168 de partide in tricoul lui Sporting, echipa pentru care a marcat 40 de goluri. 30 de milioane de euro doresc cei de la Sporting in schimbul jucatorului de 25 de ani.

William Carvalho este dorit de mai multi ani de echipele din Premier League, fiind si pe lista lui Juventus. Mijlocasul de 28 de ani are o clauza de 40 de milioane de euro la Sporting.

Cele 2 vedete de la Sporting vor fi urmarite si la dubla cu Steaua din playoff-ul Ligii Campionilor, fiind o sansa si pentru jucatorii echipei lui Nicolae Dica sa atraga atentia unor echipe importante din Vest.