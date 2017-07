"The King of the Neighborhood"! Fanii Viitorului pot sa isi construiasca casa chiar langa stadionul lui Hagi din Ovidiu

Campioana Viitorul joaca in aceasta seara de la ora 21.00 in fata lui APOEL Nicosia in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Gica Hagi si o companie imobiliara din Constanta dezvolta un cartier rezidential chiar langa stadionul unde Viitorul a castigat titlul de campioana a Romaniei si unde constantenii vor juca in aceasta seara in preliminariile Ligii Campionilor.

Academia Hagi de la Ovidiu a fost construita pe o suprafata de aproximativ 70.000 mp, are un stadion clasificat la 3 stele dupa standardul UEFA, un hotel aflat acum in stare de finisare, 9 terenuri de joc, plus alte cladiri si dependinte care ridica valoarea totala a proprietatii si constructiilor la aproape 7 milioane de euro.

Sport Residence a fost gandit in 2010 ca primul cartier rezidential privat din Ovidiu, dar din cauza crizei care a "strangulat" sectorul imobiliar dintre 2009 si 2015, a avut o evolutie mai lenta decat baza sportiva a Viitorului. Terenul masoara aproape 76.000 mp si este impartit in 199 de loturi, avand marimea de la 223 mp pana la 5.138 mp, fiind vandute pana in prezent 89 de parcele de teren. Doritorii pot sa achizitioneze atat loturi de teren cat si proiecte de casa, care poarta numele unora dintre echipele la care a evoluat Hagi in strainatate - Brescia, Madrid, Barcelona.

"Terenul este al firmei noastre si initial, cand Gica Hagi a hotarat sa faca acel stadion la Ovidiu, am zis sa facem ceva impreuna, dar noi am ramas un pic in urma fata de stadiul lucrarilor la baza sa sportiva. Vanzarea de terenuri si constructia de case merge inainte, de altfel noi am ridicat deja cateva case acolo, dar ne gandisem la un cartier intreg de locuinte care sa inconjoare Academia Hagi. Noi am initiat doua proiecte mari in paralel si a trebuit sa acordam prioritate unuia dintre ele. Il avem pe acesta de langa academie si altul pe malul Lacului Siutghiol si l-am ales pe celalalt. Dar, dupa ce acela va fi finalizat ne vom concentra pe Sport Residence. In 2009, noi aveam in acea zona mult teren, iar domnul Hagi a cumparat de la noi 7 hectare de teren, noi mai avem o suprafata la fel de mare si am inceput o colaborare, stiind fiecare ce vrem sa facem.



A fost ideea lui sa dam numele caselor Brescia, Madrid si Barcelona, numele proiectului de asemenea are legatura cu fotbalul si sportul, implicarea lui fiind ca si imagine, ne ajuta foarte mult la promovarea proiectului. Zona este una cu potential destul de mare, este aproape de Constanta, suntem si in vecinatatea Autostrazii Soarelui si a stadionului campioanei Romaniei la fotbal. Preturile loturilor au un tarif unic de 12.900 euro, indiferent de suprafaţa lor, fie ca sunt de 300 mp sau de 400 mp. Proiectele de case sunt P+1E cu doua, trei sau patru dormitoare si au suprafeţe cuprinse intre 130,15 mpc si 166,7 mpc. Preturile lotului aferent si al casei cu TVA sunt urmatoarele: Casa Brescia, cu doua dormitoare - 60.000 euro; Casa Barcelona, cu trei dormitoare - 72.500 euro; Casa Madrid, ce are patru dormitoare - 85.000 euro. In ultima perioada preturile sunt negociabile si am observat ca multa lume prefera sa cumpere terenul si sa isi construiasca singuri cladirea", au declarat reprezentantii firmei Logis Project pentru Sport.ro.