SE VAD MILIOANELE! Sa vina LIVERPOOL. 3 goluri in 8 minute, Steaua a FULGERAT cu Alibec, Tanase si Teixeira. Lista posibililor adversari pentru grupele Champions League

Steaua a lovit mortal in repriza secunda! in 8 minute, Teixeira, Tanase si Alibec au rezolvat calificarea.



Golurile au venit in minutele 71, 78 si 79, fara posibilitatea ca vicecampioana Cehiei sa aiba vreo replica. Mai intai Teixeira a inscris superb, din careu, dupa un sut ratat al lui Tanase. Nu s-a mai intamplat la fel dupa 7 minute. Gasit ideal de Alibec, Tanase s-a descurcat perfect si a inscris pentru 3-1. Alibec a inchis tabela de la 11 metri, dintr-un penalty scos de Teixeira.

Pentru Steaua urmeaza emotiile tragerii la sorti pentru play-off-ul Champions League. Vineri, la 13:00, in direct la Sport.ro, echipa lui Dica isi afla adversara dintr-o lista de 5 stele!

Primele in urna capilor de serie sunt Liverpool, Napoli si Sevilla, intrate direct datorita coeficientului de tara. TSKA Moscova si Sporting au ajuns si ele in grupul de 5 favorite in urma rezultatelor din turul 3 preliminar si eliminarile surpriza ale lui Ajax si Dinamo Kiev.



