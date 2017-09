Surpriza uriasa dupa prima etapa din grupele Ligii Campionilor! Care este jucatorul care i-a depasit pe Messi si Ronaldo

Noul sezon de Liga Campionilor a inceput cu o multime de goluri!

UEFA a anuntat lista celor 8 jucatori nominalizati dupa prima etapa din grupele Ligii Campionilor. Nu lipsesc de pe lista starurile Cristiano Ronaldo si Lionel Messi, cei care au reusit cate o dubla in partidele cu APOEL, respectiv Juventus Torino.

Cu toate astea, cei doi sunt depasiti in sondajul de pe UEFA de atacantul celor de la Liverpool, Mohamed Salah. Acesta are 39% din voturi pana in acest moment, sondajul urmand sa fie deschis pana vineri seara. Messi este urmatorul in clasament cu 30%, iar Cristiano Ronaldo are 24%.

Ceilalti jucatori nominalizati, Harry Kane, Taison, Neymar, Lukaku si James Rodriguez, au strans impreuna 7% din voturi.