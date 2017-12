"Suntem la nivelul lui Real Madrid!" Reactia neasteptata a lui Unay Emery dupa tragerea la sorti din Liga

Real Madrid - Paris Saint-Germain este duelul soc al optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

Cei de la PSG au avut din nou ghinion la tragarea la sorti. Daca in urma cu un an au jucat in aceeasi faza contra Barcelonei si au fost eliminati dupa un incredibil 6-1 pentru catalani pe Camp Nou, acum adversara este castigatoarea ultimelor 2 editii ale Ligi Campionilor, Real Madrid.

Antrenorul celor de la PSG, Unay Emery, cel care a mai intalnit-o pe Real pe vremea cand o antrena pe Sevilla, s-a declarat bucuros dupa tragerea la sorti! Asta desi echipa sa a castigat grupa si o va intalni pe Real Madrid in timp ce Bayern, cea care a terminat pe locul 2, sub PSG, o va intalni pe Besiktas in optimi!



"Va fi un frumos meci eliminatoriu, cred ca suntem la nivelul in care ne putem confrunta cu Real Madrid. Daca vrei sa faci ceva in Liga Campionilor, atunci trebuie sa joci cu cele mai bune echipe. Pentru a trece de Real, personalitatea noastra ca echipa, organizarea tactica si talentul jucatorilor sunt foarte importante.



Sunt multi jucatori talentati in ambele formatii iar meciul va fi cu siguranta derby-ul acestei faze. Cunosc bine Madrid-ul, ii cunosc pe jucatorii lui Real si cred ca PSG poate scrie o istorie frumoasa in intalnirea care va urma" a spus Emery conform site-ului oficial al UEFA.