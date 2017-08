"Sunt dinamovist si am jucat la Sporting, tin cu ei!" Ce spune Marius Niculae despre sansele Stelei in playoff

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

"Din punctul meu de vedere nu au nicio sansa, lasand orice gluma la o parte. Avand in vedere ca eu cunosc foarte bine echipa Sporting, cunosc la fel de bine si FCSB. Sporting are echipa extraordinar de buna si valoroasa, au facut transferuri si cred ca au prima sansa si se vor califica.



Eu tin cu Dinamo si apoi cu Sporting. Este un meci intre fosta mea echipa, am jucat 4 ani acolo. Normal ca am niste amintiri frumoase de acolo, am facut performanta cu aceasta echipa. Am jucat o finala de Cupa UEFA si este normal sa tin cu ei. In primul rand sunt dinamovist si am jucat foarte mult timp acolo.



Voi fi acolo la meciul de la Lisabona. Din punctul meu de vedere pericolul numarul 1 va fi Gerson Martins, apoi golgheterul campionatului, Bas Dost, dar si ceilalti jucatori pot face diferenta. Dar si Bruno Fernandes adus de la Sampdoria, a devenit unul dintre cei mai scumpi jucatori din istoria lui Sporting. Aici este diferenta intre cele 2 echipe, de valoare. Au jucatori care joaca titulari la echipele nationale" a spus Marius Niculae pentru ProTV.