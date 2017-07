Stelistul care i-a SPERIAT pe cehi: "E foarte bun, cel mai periculos!" Surpriza pe care a avut-o antrenorul Viktoriei la meciurile Stelei

Steaua - Viktoria Plzen se vede la ProTV, marti, ora 20:30. Bucurati-va de fotbal!

Daniel Kolar, unul dintre jucatorii noi de la Viktoria Plzen, a fost cel care l-a insotit pe antrenorul Pavel Vrba la conferinta de presa de astazi. Kolar a jucat intre 2008 si 2016 la Viktoria Plzen, plecand vara trecuta la Gaziantep in Turcia. S-a intors dupa doar 1 sezon.

"Desigur ca stim ca anul trecut Sparta a fost eliminata de Steaua , nu ne am pregatit intr-un mod special. Noi suntem pregatiti intotdeauna. Desi, intradevar, echipele romanesti au un mai mare succes in cupele europene, au mers mai departe, sa speram ca acest lucru nu se mai intampla anul asta.

Este vara, e mai cald in Romania decat in Cehia, nu sunt conditii ideale, dar asta e situatia va trebui sa suportam, desi e foarte greu" a declarat Kolar.

"Am urmarit ultimele doua meciuri, unul castigat cu 2-1 in ultimele minute.Si celalalat la Timisoara cu 1-0, ambele au fost interesante, le-am urmarit, Steaua joaca bine trebuie sa recunoastem" a declarat Pavel Vrba.

Antrenorul celor de la Viktoria Plzen a vorbit si despre Denis Alibec, cel care a marcat anul trecut in succesul celor de la Astra la Plzen. "E un real pericol pentru Plzen, anul trecut a jucat pentru Astra si a fost cel mai periculos. El oricum in ultimele meciuri am vazut ca antrenourl il schimba cel putin cu un jucator la fel de valoros. Da, Alibec este un pericol pentru noi daca va juca trebuie sa recunoastem ca va fi greu" a mai spus Vrba.