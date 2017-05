Sansele Stelei sa fie cap de serie in turul 3 dupa victoria lui Man United din finala Europa League! Adversari dificili pentru echipa lui Dica

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Manchester United direct in grupele Ligii Campionilor, Ajax in turul 3 preliminar pe culoarul non-campioanelor. Este scenariul de care se temeau stelistii si principalul motiv pentru care echipa doreste sa mearga la TAS - drumul spre grupele Ligii este mai usor pe culoarul campioanelor!

Cu un coeficient de 67.212, Ajax va fi cu siguranta cap de serie in turul 3 preliminar, alaturi de Dinamo Kiev si TSKA Moscova. Si FC Brugge (39.480) are un coeficient mai bun decat Steaua (35.370).

Astfel, capi de serie in turul Dynamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen (*), TSKA Moscow, FC Brugge. Singura speranta a celor de la Steaua este ca Viktoria Plzen sa castige titlul in Cehia, fiind la 2 puncte in spatele Slaviei Praga cu o etapa inainte de finalul sezonului. Astfel, Viktoria ar trece pe culoarul campioanelor in timp ce Steaua ar urca in urna capilor de serie si ar putea da de adversare precum Young Boys, Nice, Istanbul BB sau PAOK.

Daca trece de turul 3 preliminar intr-o dubla in care va fi outsider, Steaua are o misiune si mai grea in playoff-ul pentru Liga Campionilor. Sevilla, Dinamo Kiev, Ajax, Liverpool si Napoli/AS Roma (echipa care termina pe 3 in Serie A) sunt capii de serie in acest moment!