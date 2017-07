"Steaua e foarte buna in ofensiva!" Declaratia antrenorului de la Plzen inaintea meciului de 40mil de euro

Steaua - Viktoria Plzen se vede la ProTV, marti, ora 20:30. Bucurati-va de fotbal!

Marele meci al Stelei lui Dica este la doar 2 zile distanta. Duelul cu o miza de 40 de milioane de euro pentru Steaua a fost prefatat si de antrenorul cehilor, acesta laudand-o pe Steaua.

" Steaua este un adversar dur. Echipele din Romania ne-au pus mereu probleme noua, echipelor cehe. Am vazut deja meciurile lor, sunt o echipa foarte buna in ofensiva, au viteza. Chiar daca intalnim un adversar dur, romanii nu vor avea viata usoara.



Daca nu vom reusi in Europa, ar fi o dezamagire si probabil o sa lucram doar pentru titlu. Dar eu cred ca Plzen poate face performanta in acest an. Eu nu sunt salvatorul lui Plzen si nu-mi place ca sunt vazut ca un salvator! Cunosc foarte bine jucatorii, am o echipa stabila. Vrem sa jucam fotbal, iar oamenii sa vorbeasca despre asta. Acesta e scopul nostru!" a declarat Pavel Vrba.