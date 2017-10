Stanciu si Chipciu, martori la un MOMENT ISTORIC! Absolut incredibil ce a reusit Mbappe in meciul cu Anderlecht

Mbappe a scris istorie in Champions League.

Mbappe a deschis scorul in meciul cu Anderlecht. Atacantul francez a marcat in minutul 3 al confruntarii cu belgienii.

Aceasta a fost a opta reusita pentru Mbappe in UEFA Champions League, iar tanarul atacant a devenit jucatorul Under 21 cu cele mai multe goluri marcate in istoria Ligii Campionilor.

8 - Kylian Mbappé es el jugador sub-21 que más goles ha marcado en la historia de la #UCL. Talento. pic.twitter.com/RKRGycTzRw — OptaJose (@OptaJose) October 18, 2017

Stanciu si Chipciu sunt pe banca de rezerve la meciul cu PSG.

Inaintea acestei confruntari, francezii erau lideri cu maximum de puncte dupa primele doua meciuri.