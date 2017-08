Veste uriasa pentru stelisti, cu o saptamana inaintea bataliei pentru grupele UCL: capitanii lui Sporting si-au cerut TRANSFERURILE

Steaua ar putea sa scape de doi dintre cei mai importanti jucatori ai lui Sporting si titulari ai echipei nationale, Adrien si William Carvalho.

Adrien si Carvalho, primii capitani si oameni de baza in linia de mijloc, l-au anuntat pe antrenorul lui Sporting, Jorge Jesus, ca vor sa plece. Potrivit portughezilor de la O Jogo, Adrien in varsta de 28 de ani este decis in ceea ce priveste viitorul sau la Lisabona. Mijlocasul care anul trecut a fost aproape de un transfer la Leicester i-ar fi raspuns antrenorului ca nu poate sa conteze pe el in acest sezon.

Pe de alta parte, William vrea sa semneze cu un club mai puternic, insa daca nu isi gaseste echipa, acesta va continua cel mai probabil in formatia lui Jorge Jose.