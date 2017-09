"Sotia mea e geloasa pentru ca il iubesc pe Harry Kane!" Declaratia geniala a antrenorului lui Tottenham despre URAGANUL din septembrie

Harry Kane a marcat 12 goluri in luna septembrie si este golgheterul UEFA Champions League.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

APOEL 0-3 Tottenham / Harry Kane a reusit un hattrick in partida din Cipru a celor de la Tottenham, liderul surprinzator din grupa cu Real si Dortmund. Dupa 0 goluri in luna august, Kane a avut o evolutie fantastica in luna septembrie cand a reusit mai multe goluri decat orice alt jucator din Europa!

Managerul lui Tottenham, Mauricio Pochettino, l-a comparat pe Kane cu castigatorii ultimelor 10 editii ale Balonului de Aur: "Cred ca sunt jucatori complet diferiti. Pentru mine Harry este unul dintre cei mai buni atacanti. Cristiano nu este atacant, la fel si Messi, sunt tipuri diferite de jucatori. Nu imi schimb perceptia fata de Kane pentru ca a marcat 3 goluri. Pentru mine e unul dintre cei mai buni.



Dar nu vreau sa-l mai descriu cum am facut-o dupa meciul cu West Ham pentru ca a creat o controversa. Acum sotia mea e geloasa. Si sotia lui, la fel. Serios vorbind, cred ca este incredibil. E Harry Kane!" a spus Pochettino, citat de Four Four Two. Antrenorul argentinian a spus dupa partida din weekend ca il iubeste pe atacantul englez.