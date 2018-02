PSG, gata sa SCHIMBE antrenorul in cazul unui DEZASTRU cu Real! Seicii au doar DOUA nume de inlocuitori pe lista. Pe cine vor

In cazul unei eliminari inca din optimi in Champions League, viitorul lui Unai Emery e departe de PSG!

Seicii au luat deja hotararea in ceea ce-l priveste pe antrenorul spaniol. Emery va fi inlocuit la finalul sezonului daca nu reuseste un parcurs de top in Champions League. Invinsa la Madrid cu 3-1, PSG trebuie sa o distruga pe Real in retur daca vrea calificarea.

Mirror scrie ca seicii care conduc clubul au doar doua nume pe lista de inlocuitori ai lui Emery. Favoritii lor sunt Jose Mourinho (Man United) si Mauricio Pochettino (PSG). Nemultumiti de parcursul lui PSG in Liga si de relatia tensionata dintre vedetele echipei, oficialii lui PSG ii vor mai da o sansa lui Emery numai in cazul unei performante remarcabile in Champions League.