Secretul din jambiera lui Messi. Argentinianul, surprins in timpul unui moment rar intalnit: ce a scos din soseta si a MANCAT in timpul meciului cu Olympiakos

Messi a fost din nou omul numarul 1 al Barcelonei. Argentinianul si-a purtat echipa catre o noua victorie in UEFA Champions League, el marcand un gol si oferind un assist in victoria cu Olympiakos, scor 3-1.

Messi a jucat toate cele 90 de minute cu Olympiakos, desi la un moment dat oboseala a parut sa-l ajunga din urma.

In timpul partidei, Messi a fost surprins pe camerele de luat vederi in timp ce a scos din jambiera o pastila de glucoza, pe care a mancat-o pentru a-si reface energia. Interesant este totusi faptul ca acest moment s-a petrecut in minutul 10, cand argentinianul nici nu apucase inca sa faca multe sprinturi.

Messi eating a glucose tablet (according to Catalunya Ràdio), hidden in his sock, for an energy boost during the Olympiakos game. pic.twitter.com/9S5QMFEuSu