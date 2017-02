"Seceta" fara precedent pentru CR7! A fost depasit de un coleg in topul condus de Messi in Champions League

Golgheter all-time in Champions League, Cristiano Ronaldo trece printr-o perioada grea in aceasta competitie.

Real Madrid a castigat cu 3-1 mansa tur din optimile Champions League contra celor de la Napoli si are prima sansa la calificarea in sferturi. Cristiano Ronaldo a pasat la reusita de 2-1 a lui Kroos, insa nu a reusit sa marcheze la randul sau. Pentru Ronaldo este cea mai proasta perioada in competitie, ajungand la 523 de minute fara gol inscris in UCL!

In schimb, Karim Benzema continua sa se simta excelent in Champions League. Daca in campionat a inscris doar 5 goluri in acest sezon, acelasi numar de goluri il are si in Champions League, doar ca in 7 partide!

Reusita de la meciul cu Napoli a fost a 51-a pentru Benzema in Champions League, la mai bine de 11 ani de la primul sau gol, reusit chiar la debut - in decembrie 2005, pe cand juca la Lyon, Benzema a inscris in poarta celor de la Rosenborg cand avea doar 18 ani.

Faptul ca Benzema se simte excelent in Champions League este ilustrat si de faptul ca se afla pe locul 5 intr-un top al eficientei - Benzema a inscris la fiecare 120 de minute in Champions League, depasindu-l pe colegul sau, Cristiano Ronaldo. Pe primul loc in acest clasament este Leo Messi, cel care a marcat la fiecare 99 de minute in Champions League.