SE UMPLE National Arena! Steaua anunta ce se intampla cu ultimele bilete disponibile

Stelistii viseaza sa aiba 50 000 de oameni pe stadion la meciul cu Sporting, de miercuri (21:45, in direct la PRO TV).

Toate tichetele disponibile online au fost vandute. In cazul in care nu vor exista retururi de la comenzile facute pe net, Steaua anunta ca mai are disponibile bilete doar la ultimul inel de la tribunele 1 si 2, dar si de la cele doua peluze ale stadionului.



La tribune, tichetele costa 40 de lei, in timp ce peluzele scot din buzunarele fanilor cu 10 lei mai putin.

Vanzarea la case incepe duminica la 11:00.