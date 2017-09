Se anunta un nou transfer URIAS in iarna! Jucatorul de milioane care pleaca din Premier League in La Liga

Diego Costa are toate portile inchise la Chelsea.

Daca mai exista vreo indoiala ca Diego Costa nu va mai juca la Chelsea, clubul londonez le-a risipit definitiv. Atacantul spaniol cotat la 50 de milioane de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt nu a fost trecut pe lista trimisa de club catre UEFA pentru acest sezon de Champions League!

Astfel, Chelsea continua sa negocieze cu Atletico Madrid pentru a vedea cum poate sa revina atacantul cu origini braziliene la echipa lui Diego Simeone. Atletico are interdictie la transferuri astfel ca in vara Atletico a incercat sa-l imprumute la alta echipa din Spania pentru 6 luni pentru ca apoi sa fie inregistrat transferul. Mutarea nu a mai avut loc pana la urma iar Costa e in continuare in Brazilia si refuza sa se prezinte la antrenamentele echipei secunde a lui Chelsea.

Daca Diego Costa a fost lasat in afara listei UEFA, Philippe Coutinho a fost trecut de catre cei de la Liverpool astfel ca si varianta ca jucatorul sa ajunga in iarna la Barcelona este improbabila. De asemenea, Zlatan Ibrahimovic a prins lista pentru UCL desi nu va putea sa joace in acest an pentru Manchester United.