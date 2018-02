"SCHIMBATI REGELE!" Mesajul de RAZBOI al francezilor inainte de Real Madrid - PSG! Primul duel pentru Balonul de Aur din 2018: Ronaldo vs Neymar!

Partida retur din PSG si Real Madrid de pe 6 martie va fi in direct la Pro TV.

Prima finala a sezonului in Liga Campionilor are loc in aceasta seara pe Santiago Bernabeu intre Real Madrid, castigatoarea ultimelor 2 editii ale Ligii Campionilor, si Paris Saint-Germain, echipa care a batut toate recordurile in materie de transferuri! Partida retur de la Paris, de pe 6 martie, care va fi in direct la Pro TV, se va juca cu casa inchisa! Toate biletele au fost deja vandute!

Duelul celor 2 mari echipe este si un duel al presei - "Sa detronam regele" scriu cei de la L'Equipe pe prima pagina, punand accentul pe tripleta magica a celor de la PSG: "Cei 3 jucatori ambitiosi de la PSG, Cavani, Mbappe si Neymar, provoaca prestigiul lui Real Madrid, iar toata lumea va fi cu ochii pe partida de pe Santiago Bernabeu".

Cei de la Marca au un mesaj puternic si simplu pe prima pagina - este aratat numarul record de trofee in aceasta competitie obtinute de Real Madrid: 12! De asemenea, se vede clar mesajul: respect!

Duel pentru Balonul de Aur

Partida dintre Real Madrid si PSG inseamna si un prim duel in lupta pentru Balonul de Aur. Finalisti la editia din 2017 (castigata de Ronaldo), Cristiano Ronaldo si Neymar sunt si in acest an vazuti cu cele mai mari sanse alaturi de Leo Messi. Dupa un inceput mai slab de sezon, Ronaldo si-a revenit in ultimele saptamani, marcand 7 goluri in ultimele 4 meciuri.

Sezonul sub asteptari pentru Ronaldo este insa legat doar de campionat pentru ca in Champions League, Cristiano Ronaldo a avut o prestatie excelenta, fiind golgheterul competitiei. Ronaldo are 23 de goluri in 28 de partide, in timp ce Neymar a marcat in acest sezon 27 de goluri in 27 de partide!

Neymar sta mai bine cand vine vorba despre asssist-uri, conversie si driblinguri. Neymar a creat alte 14 goluri pe langa cele marcate, Ronaldo 5. Neymar a sutat de 126 de ori la poarta (58 pe poarta), in timp ce Ronaldo de 188 de ori (72). Neymar a incercat 318 driblinguri in acest sezon si a completat 189, in timp ce Ronaldo a incercat 59 si a completat 35.