Scandal MONSTRU la vestiare! Lewandowski, Alcantara si Vidal, scosi de POLITIE din vestiarul arbitrilor! 

Nemtii au vrut sa se razbune pe arbitru dupa ratarea calificarii in semifinalele Ligii.

Lewandowski, Thiago si Vidal au intrat in vestiarul arbitrilor dupa meciul cu Real; Politia a intervenit

Jucatorii echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, Thiago Alcantara si Arturo Vidal au intrat in vestiarul arbitrilor pentru a le reprosa prestatia din meciul cu Real Madrid, pierdut, scor 2-4, in returul sferturilor Ligii Campionilor. Politia a intervenit pentru a-i scoate pe cei trei jucatori din vestiar, scrie As.

Imediat dupa incheierea meciului, Lewandowski, Thiago si Vidal s-au dus in vestiarul arbitrilor condusi de ungurul Viktor Kassai si le-au reprosat eliminarea chilianului si doua goluri din ofsaid marcate de Cristiano Ronaldo.

"Au fost strigate si insulte de tot felul, tensiunea fiind maxima. A fost nevoie de interventia politiei pentru a-i scoate pe cei trei din vestiar", a scris As, citând informatii prezentate in emisiunea TV El Chiringuito de Mega.

Potrivit Marca, Rafinha a incercat sa-i arate arbitrului de rezerva un filmulet de pe telefonul mobil cu una din fazele controversate.

In conferinta de presa de dupa meci, tehnicianul Carlo Ancelotti a cerut un arbitraj de mai mare calitate, exprimându-si dorinta inclusiv pentru arbitrajul video.

Echipa spaniola Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 dupa prelungiri, formatia germana Bayern Munchen, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. Cristiano Ronaldo a reusit un hattrick, iar Arturo Vidal a fost eliminat.

La finalul celor 90 de minute, Bayern Munchen a condus cu 2-1, scor cu care Real Madrid s-a impus in meciul tur.

Marti, pentru Real Madrid au marcat Cristiano Ronaldo '76, '105, '110 si Marco Asensio '112, in timp ce pentru Bayern Munchen au inscris Robert Lewandowski '53 din penalti si Sergio Ramos '78 autogol.

Bayern Munchen a jucat in inferioritate numerica din minutul 84, dupa eliminarea lui Arturo Vidal