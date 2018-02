"Sa-l schimb pe Neymar cu Cristiano Ronaldo?" Raspunsul surprinzator dat de Unai Emery inainte de Real Madrid - PSG

Returul PSG - Real Madrid de pe 6 martie va fi in direct la Pro TV!

Antrenorul celor de la Paris Saint-Germain, Unai Emery, a avut parte de o intrebare incomoda la conferinta de presa de dinaintea partidei Real Madrid - PSG din aceasta seara. Zvonurile care il dau pe Neymar in tricoul Realului in viitor si pe Ronaldo in cel al lui PSG s-au intensificat in ultima vreme.

Intrebat daca ar accepta un astfel de schimb, Emery a evitat sa raspunda clar: "Ei bine, poate fi un raspuns dificil de dat sau unul usor, in functie de cum priveste problema sau cum vrei sa raspunzi. Sunt incantat sa-l am pe Neymar" a spus Emery.



Emirates, sponsor al ambelor echipe, a pregatit un moment special pentru acest meci care va avea loc de Valentine's Day. Iata mai jos rezultatul: