Risca Steaua o noua sanctiune de la UEFA? Ce s-a intamplat in partida cu Viktoria Plzen! Jucatorul care i-a enervat pe fani

Steaua 2-2 Plzen / Sanctionata in mai multe randuri in trecut de catre UEFA din cauza fanilor, Steaua risca din nou.

Steaua nu a reusit sa castige pe propriul teren in fata celor de la Viktoria Plzen, echipa lui Nicolae Dica avand sansa a 2-a la calificarea in playoff-ul competitiei. Pe langa o ratare a calificarii, Steaua mai poate pierde si o suma importanta de bani dupa partida de aseara de pe National Arena.

Motivul? Fanii Stelei l-au bombarbat cu obiecte pe portarul celor de la Viktoria Plzen, enervati de tragerile repetate de timp ale acestuia. Mai multe brichete au ajuns langa portar si chiar si o cutie de chibrituri! Jucatorii Stelei au incercat sa "ascunda" dovezile la fazele fixe, aruncand in afara terenului brichetele venite din tribune.

In cazul in care incidentele au fost trecute in raportul meciului, Steaua poate primi cel putin o amenda. In cel mai rau caz, Steaua poate fi sanctionata cu un meci fara spectatori. Scenariu totusi improbabil in conditiile in care partida nu a fost oprita vreun moment din cauza obiectelor aruncate din tribuna si nici nu a fost emis vreun avertisment in timpul meciului.