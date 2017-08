Finala FINALELOR! Real - Manchester United! Meciul care a adus in fotbal 1,5 miliarde de euro si o rivalitate URIASA

17:49 Real Madrid poate fi prima echipa care ia doua Supercupe la rand dupa AC Milan , in 1989 si 1990. Real are 3 supercupe din 5 finale, lideri sun Milan si Barcelona cu cate 5 trofee. Ultimii englezi care au luat Supercupa Europei - Liverpool in 2005 cu TSKA Moscova



Meciul 11 dintre Real Madrid si Manchester United - Real are 4 victorii, United 3. Scorul meciurilor: 20-16. Toate meciurile au fost in Liga Campionilor.



Fata de ultimul meci dintre cele doua, din 2013 , in optimile Champions League (3-2 pentru Real), la Madrid si United mai sunt Ramos, Varane, Ronaldo, De Gea si Carrick.



In 2003, celebrul Real - Man United din sfeturile de finala Champions League a adus macar 1,5 miliarde de euro in fotbal - Abramovici a marturisit ca asa a fost cucerit de forba iar Chelsea era singurul club mai mare disponibil pe piata. Brazilianul Ronaldo a marcat 3 goluri pe Old Trafford si a fost ovationat de fanii din Manchester