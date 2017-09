"Cum se spune CE BESTIE in germana?" Spaniolii exulta dupa victoria Realului cu Dortmund! Explicatie incredibila pentru penalty-ul neacordat la Ramos

La partida 150 in Liga Campionilor si 400 pentru Real Madrid, Cristiano Ronaldo a reusit o dubla in victoria cu 3-1 a Realului la Dortmund.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Cristiano Ronaldo: Sunt fericit!

"Am vorbit inainte de meci despre faptul ca vrem sa castigam la Dortmund, am facut ce ne-a spus antrenorul, am fost motivati. Echipa a fost fenomenala, am creat oportunitati si am reusit 3 goluri pe un teren foarte dificil, am fost la inaltime tot meciul.



Se pare ca trebuie sa demonstrez ce pot mereu, sunt surprins de opinia publica. Inca o data, cifrele vorbesc de la sine, sunt fericit ca am ajuns la 400 de meciuri si nu mai stiu cate goluri. Este normal, cand am oportunitati, marchez. Uneori fundasii si portarii ma opresc dar asta e normal. Etica mea este mereu aceeasi, vreau sa fiu un exemplu de profesionalism si nu disper niciodata. Incerc sa fiu mereu sanatos si sa am mintea limpede, sa fiu pregatit de provocari si critici, cu toate ca acestea sunt din ce in ce mai dure. Eu sunt bine alaturi de colegii mei si sunt fericit.



Este o intrebare buna (daca isi va prelungi contractul cu Real), eu sunt fericit si atunci lucrurile vin natural, este o intrebare la care presedintele poate sa raspunda mai bine ca mine. Sunt fericit, fac ceea ce imi place. Sunt fericit pentru colegii care si-au prelungit intelegerile pentru ca acestea se apropiau de data expirarii.



Nu am spus niciodata ca sunt nefericit la Real, sunt cuvinte puse in gura mea. Oamenii vorbesc despre mine in fiecare zi in intreaga lume, eu traiesc pentru fotbal si familie, nu pentru presa. Uneori incepe in Portugalia, in Spania, in Germania.. Toata lumea stie ca numele Cristiano Ronaldo este stire. Cand esti mare, oamenii vorbesc despre tine" a spus Cristiano Ronaldo, citat de catre Marca.





Marca: N-a fost penalty

Spaniolii de la Marca exulta dupa prestatia de exceptie a lui Cristiano Ronaldo - pe prima pagina au scris "cum se spune ce bestie in germana?" alaturi de o poza cu Cristiano Ronaldo. Jurnalistii spanioli au intrat insa in defensiva cand a venit vorba despre penalty-ul neacordat pentru Dortmund dupa un hent al lui Sergio Ramos.

"Mingea loveste mana lui Sergio Ramos in careu dar este involuntar pentru ca mingea ricoseaza din piciorul jucatorului. Arbitrul a avut dreptate in neacordarea loviturii de pedeapsa" scriu cei de la Marca.