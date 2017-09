Saracul om bogat :) Cristiano Ronaldo este exasperat de ce i se intampla la Real: "Asa e cand esti MARE!"

Cristiano Ronaldo a negat ca ar fi nefericit la Real Madrid si a pus totul pe seama presei.

Cristiano Ronaldo: Sunt fericit!

Starul celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a vorbit dupa partida cu Borussia Dortmund (3-1 pentru Real) in care a marcat o dubla si a ajuns la 110 goluri in Liga Campionilor. El a vorbit despre o posibila prelungire a contractului care urmeaza sa expire in 2021, dar si despre zvonurile ca ar fi nefericit la Madrid. Ronaldo a dat o replica in stilul sau caracteristic.

"Incerc sa fiu mereu sanatos si sa am mintea limpede, sa fiu pregatit de provocari si critici, cu toate ca acestea sunt din ce in ce mai dure. Eu sunt bine alaturi de colegii mei si sunt fericit.



Este o intrebare buna (daca isi va prelungi contractul cu Real), eu sunt fericit si atunci lucrurile vin natural, este o intrebare la care presedintele poate sa raspunda mai bine ca mine. Sunt fericit, fac ceea ce imi place. Sunt fericit pentru colegii care si-au prelungit intelegerile pentru ca acestea se apropiau de data expirarii.



Nu am spus niciodata ca sunt nefericit la Real, sunt cuvinte puse in gura mea. Oamenii vorbesc despre mine in fiecare zi in intreaga lume, eu traiesc pentru fotbal si familie, nu pentru presa. Uneori incepe in Portugalia, in Spania, in Germania.. Toata lumea stie ca numele Cristiano Ronaldo este stire. Cand esti mare, oamenii vorbesc despre tine" a spus Cristiano Ronaldo, citat de catre Marca.