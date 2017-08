PSG ii da cea mai buna veste Stelei! Jucatorul care poate sa ajunga langa Neymar inainte de dubla din playoff

Dubla dintre Steaua si Sporting e in direct la ProTV pe 15 si 23 august!

France Football anunta ca Rui Patricio poate sa ajunga la Paris Saint-Germain in aceasta vara! Desi a facut cel mai scump transfer din istoria fotbalului, PSG mai vrea sa se intareasca iar postul de portar este cel care il ingrijoreaza pe Unay Emery.

Sezonul trecut, Kevin Trapp (31 de partide) si Alphone Areola (27 de partide) au aparat alternativ poarta lui PSG, cel de-al doilea fiind titular in prima etapa, 2-0 cu Amiens. PSG s-a gandit la Oblak de la Atletico Madrid, insa riscul de a incalca Fair-Play-ul Financiar i-a facut sa se reorienteze.

Rui Patricio are 64 de selectii in nationala Portugaliei cu care a devenit campion european in 2016, fiind votat cel mai bun portar al turneului final de anul trecut. "Este normal sa fie dorit de cluburi cu ambitii mari. Rui este campion european cu Seleccao" a spus agentul sau, Carlos Goncalves.

Rui Patricio are o clauza de reziliere de 45 de milioane de euro, contractul sau fiind valabil pana in 2022.