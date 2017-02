"Barcelona e o RELIGIE, Messi e MAGIC!" | Analiza L'Equipe: PSG si Barca, echipe de 1.29 miliarde de euro

13:34

Cei de la L'Equipe au facut o comparatie intre cele 2 mari echipe care se vor intalni marti de la 21.45, in direct la ProTV. Pentru a evalua jucatorii, L'Equipe a apelat la site-ul de specialitate transfermarkt iar calculul o arata pe Barcelona ca fiind favorita: 850 de milioane de euro fata de 440 de milioane de euro cat valoreaza primul 11 al celor de la PSG.



Cel mai bine stau Cavani si Verratii, ambii cotati la 80 de milioane de euro. Marquinhos (50), Draxler (45), Lucas Moura si Rabiot (cate 40 de milioane de euro) sunt urmatorii. Trapp si Matuidi sunt cotati la 20 de milioane de euro, in timp ce cota lui Thiago Silva a scazut enorm in ultimii 3 ani - de la 40 de milioane de euro la 15 milioane de euro. PSG are nume grele si pe banca - Di Maria (40 de milioane de euro), Aurier (25) si Areola (20).



De partea cealalta, Messi si Neymar sunt impreuna peste tot primul 11 al lui PSG! Messi (250 de milioane de euro), Neymar (200), Suarez (120), Busquets (50), Rakitic (45), Pique (40), Alba (40), Umtiti (30), Iniesta (30), Ter Stegen (25) si Sergi Roberto (20) sunt jucatori vazuti in primul 11 de cei de la L'Equipe. Si Barca are jucatori bine cotati pe banca - Andre Gomes (30), Denis Suarez (25), Digne (30).