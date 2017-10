Probleme pentru PSG! Emery risca sa fie suspendat de UEFA

Unai Emery, antrenorul PSG-ului, risca sa fie suspendat de UEFA.

PSG a intarziat pe teren atat la startul meciului cu Bayern Munchen, cat si la inceputul reprizei secunde, motiv pentru care Unai Emey a intrat in vizorul Comisiei de Disciplina a UEFA. Emery este "recidivist" avand in vedere ca acesta a primit un avertisment din partea UEFA, sezonul trecut, din acelasi motiv.



De altfel, presa franceza noteaza ca aceasta reprezinta o problema mai veche la clubul din Paris. In timpul sezonului 2013-2014, Laurent Blanc a fost suspendat un meci pentru acelasi motiv.