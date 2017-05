Prima reactie a lui Zidane dupa calificarea Realului in finala Ligii: "Va fi un meci special! Juve a fost clubul vietii mele inainte de Real!"

Lyon - Ajax, joi la Sport.ro de la 22:00

Antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat ca finala Ligii Campionilor va fi una speciala pentru el, deoarece intalneste Juventus Torino, formatie pentru care a evoluat ca jucator.

"Va fi o finala speciala pentru mine, Juventus a fost un club important in cariera mea. inainte de Real, a fost clubul vietii mele. Astept cu nerabdare aceasta finala, dar inca nu am castigat nimic", a spus Zidane, citat de L'Equipe.

Tehnicianul francez a recunoscut superioritatea lui Atletico in prima parte a meciului retur din semifinale: "Am stiut ca partida va incepe in acest fel. Atletico a atacat furibund, iar noi am incercat sa ne gasim locul in teren. Ne-a lipsit concentrarea la acel corner de la primul gol, iar apoi a venit penaltiul...Dar din minutul 30 ne-am simtit mult mai confortabil pe teren. Am facut ceea ce stim mai bine. in repriza a doua am fost superiori adversarului".

Zinedine Zidane i-a laudat pe Luka Modric si Karim Benzema: "Modric este un fotbalist extrem de important. Totii jucatorii au fost foarte buni, dar calmul si experienta lui Modric ne-au ajutat in momentele dificile. De la Benzema te astepti tot timpul sa faca ceva special. El este un fotbalist fundamental pentru noi, iar ce a realizat la faza golului este incredibil. L-am intrebat cum a putut sa treaca de trei adversari intr-un spatiu atat de mic, iar el mi-a raspuns cu un zambet. Un jucator de fotbal nu trebuie doar sa marcheze, iar Benzema a inteles asta".