Predictiile "cercetatorilor britanici": PSG o elimina pe Real, Liverpool si Barca merg mai departe! Steaua, peste Lazio in clasament :)

CIES (International Centre for Sports Studies), organizatia care se ocupa de statistica fotbalului european, a publicat un clasament al echipelor care au pasat cel mai mult si cel mai bine in acest sezon.

La City se vede mana lui Guardiola. Liderul din Premier League sta cel mai bine la balonului in teren - o medie de 685 de pase, 89.4% din ele reusite.

Statistica se refera la meciurile jucate pe teren propriu, in campionat.

Real Madrid este abia pe locul 13 in acest clasament.

Autorii acestui raport au facut si predictii inainte de meciurile din optimile UEFA Champions League.

"Manchester City, PSG, Bayern Munchen, Sahtior, Barcelona, Juventus, Liverpool si Manchester United merg mai departe, daca tinem cont de aceste statistici."

In clasamentul publicat de CIES, Steaua ocupa pozitia 45, in timp ce Lazio, adversara romanilor din Europa League, e pe locul 64, la egalitate cu Craiova. Singurul "amanunt" e ca Steaua si Craiova au pasat in Liga I, iar Lazio in Serie A :)

