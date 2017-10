Pique, eliminat pentru PRIMA DATA in cariera intr-un meci de Liga dupa cea mai ciudata faza a serii! Ce s-a intamplat

Barcelona conduce pe Oympiakos, scor 1-0, la pauza.

Una dintre cele mai ciudate faze ale serii in UEFA Champions League s-a petrecut in minutul 42. Pique a reluat in plasa o minge centrata din partea dreapta de Deulofeu, dar in loc sa fie 2-0 pentru catalani, Barcelona s-a trezit in 10 oameni.

Pique a primit al doilea cartonas galben. Mingea i-a lovit si bratul drept inainte de a intra in poarta, iar arbitrul a considerat ca fundasul Barcelonei a lovit balonul intentionat.

Este prima eliminare a lui Pique in 92 de meciuri jucate in UEFA Champions League.