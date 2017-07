Obiectiv: Viktorie! Acesta este DREAM TEAM-ul pregatit de Dica pentru meciul cu Plzen! Cum va arata echipa

Steaua - Viktoria Plzen se vede la ProTV, marti, ora 20:30. Bucurati-va de fotbal!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Nicolae Dica se pregateste de primul mare meci al carierei sale de antrenor. Marti seara, in direct la ProTV, Steaua joaca impotriva echipe pe care toti cei de la club si-au dorit-o la tragerea la sorti iar miza este una uriasa: cel putin 13 milioane de euro va castiga Steaua daca trece de cehi! Chiar daca in playoff nu ar avea succes, aceasta ar fi suma minima pe care o obtine Steaua pentru grupele Europa League!

Spre deosebire de primele 2 etape, Dica nu mai este nevoit sa trimita un jucator sub 21 de ani pe teren pentru a respecta regulamentul. Astfel, Steaua va putea folosi cea mai buna formula de joc pe care o are la disponibila in acest moment!

Mihai Pintilii, scos de pe teren la partida de la Timisoara, si-a revenit si va putea fi titular. Astfel, cel mai mare semn de intrebare este legat de pozitia de atacant central. Denis Alibec a fost titular cu ACS Poli insa evolutia a fost sub asteptari iar Alibec a recunoscut dupa meci ca nu este la potentialul maxim! In schimb, Eddy Gnohere a aratat o forma foarte buna, reusind sa inscrie la 4 minute dupa ce a intrat pe teren.

Echipa probabil a Stelei pentru meciul cu Viktoria Plzen:

Florin Nita - Enache, Balasa, Larie, Morais - Ov Popescu, Pintilii - Fl Tanase, Budescu, Teixeira - Gnohere