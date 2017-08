Numai Klopp putea sa raspunda asa :)) Cum i-a raspuns unei jurnaliste care l-a intrebat: "Iti mai aduci aminte prima data?"

Sporting - Steaua, marti, 21:45, in direct la ProTV

Liverpool joaca in aceasta seara partida tur cu Hoffenheim din playoff-ul Ligii Campionilor, incercand sa revina in grupele competitiei dupa 2 sezoane de pauza. Adversara este cea mai puternica echipa pe care Liverpool o putea intalni in aceasta faza a competitiei, echipa tanarului Julian Nagelsmann, cel care a reusit la doar 30 de ani sa creeze o echipa de temut ce a pierdut doar 4 partide in sezonul trecut in Bundesliga.

La conferinta de presa, Klopp a oferit un moment extrem de amuzant. El a profitat de faptul ca intrebarea unei jurnaliste nu a fost 100% clara si a dat un raspuns pe masura. Aceasta l-a intrebat: "Domnule Klopp, va aduceti aminte cum a fost prima data?", uitand sa mentioneze faptul ca se referea la Liga Campionilor. Desi era evident la ce se refera, Klopp nu a ezitat sa glumeasca.



"Ei bine, tu iti aduci aminte? Desigur ca imi aduc aminte desi in mod normal nu sunt obisnuit sa vorbesc despre prima data in public, insa sper ca maine sa avem o prestatie mai buna decat am avut eu atunci" a spus Klopp spre amuzamentul tuturor.