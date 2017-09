"Nu-mi place fotbalul cu calcaie, de PlayStation!" GENIAL! Ce replica a primit Mourinho de la Sony dupa ce a declarat asta

Man United a castigat fara probleme partida cu elvetienii de la Basel pe Old Trafford, insa Mourinho a fost nemultumit la final de atitudinea echipei in a 2-a repriza.

"La 2-0 am incetat sa mai jucam serios si nu am mai luat deciziile corecte. Puteam sa ne facem singuri probleme. Am inceput sa jucam fotbal fantasy, fotbal de PlayStation. Nu imi place, cu scheme, calcaie si trucuri" a fost declaratia lui Mourinho.

Cu siguranta, managerul portughez nu se astepta ca replica sa vina de la ... PlayStation UK! Mesajul acestora a provocat amuzamentul tuturor: "Ne pare rau, Jose Mourinho. Nu exista autobuze parcate pe PlayStation.. Noi suntem aici pentru divertisment" au scris acestia pe Twitter.

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation... we are here to entertain! ⭐⭐⭐⭐⭐ https://t.co/l7BvKMtvsX