"Nu ma intereseaza suma de transfer! Acesta este motivul pentru care am plecat de la Barca!" Ce spune Neymar despre transferul de 222mil € la PSG

Neymar a inceput perfect noua etapa a carierei - de la venirea la PSG a reusit 4 goluri si 4 pase de gol in 4 partide! Neymar vrea insa sa aiba succes cu vicecampioana Frantei in Liga Campionilor.



"Unul dintre principalele motive pentru care am ales sa vin la PSG a fost pentru a ajuta clubul sa scrie istorie. UEFA Champions League nu este singurul trofeu pe care vreau sa-l castig - dar este foarte important. Obiectivul pentru acest sezon este sa incercam sa castigam - acesta este nivelul la care se afla clubul acum. Chiar cred ca suntem capabili sa castigam.



Nu avem doar calitate, ci si experienta - jucatori care stiu ce este necesar de facut pentru a castiga Liga Campionilor. Eu am castigat trofeul. Dani Alves l-a castigat de 3 ori. Thiago Motta l-a castigat cu Barcelona si Inter. Angel Di Maria l-a castigat cu Real Madrid" a spus Neymar pentru The Sun. Neymar a castigat Liga Campionilor in 2015 cu Barcelona in finala cu Juventus.



Brazilianul a vorbit si despre recordul absolut stabilit de transferul sau la Barca: "Sumele de transfer nu au nimic de-a face cu jucatorii. Cu totii suntem interesati sa jucam la cluburile la care va fi o mare provocare si unde putem avea succes. Afacerile si sumele de transfer sunt intre cluburi - jucatorii vor sa se concentreze doar pe fotbal" a mai spus Neymar.