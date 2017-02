Nu-i mai arde de faraoni :) Decizia luata de Messi dupa 0-4 cu PSG in Liga Campionilor

Formatia FC Barcelona a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Paris Saint-Germain, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

Atacantul argentinian Lionel Messi si-a anulat in ultimul moment o vizita in Egipt pentru o campanie de sustinere a luptei impotriva hepatitei C, a anuntat ministrul egiptean al Turismului, a doua zi dupa infrângerea Barcelonei, scor 4-0, cu Paris Saint-Germain, in mansa tur a optimilor Ligii Campionilor.

"Vizita a fost amanata. Jucatorul si-a cerut scuze in ultimul moment. Messi nu ne-a oferit niciun motiv", a declarat pentru AFP, purtatorul de cuvânt al Ministerului Turismului, Omaima al-Husseini, subliniind vizita va avea loc cât mai curând posibil.

Messi a amanat deja o prima vizita, prevazuta in decembrie, din cauza atentatului de la 11 decembrie, de la Cairo, soldat cu 29 de morti.

Lionel Messi, cvintuplu castigator al Balonului de Aur, urma sa mearga la Cairo pentru o campanie organizata in vederea promovarii turismului pentru sanatate in Egipt si pentru lupta importiva hepatitei C, care poate duce la ciroza si cancer la ficat.