"Nici nu pot sa descriu acest moment!" Roger Federer a reactionat imediat dupa surpriza uriasa din Liga Campionilor

Roger Federer este cunoscut ca mare fan al celor de la FC Basel.

FC Basel a reusit surpriza etapei a 5-a din Liga Campionilor, reusind sa o invinga pe Manchester United cu 1-0! Golul lui Michael Lang din finalul partidei a facut ca United sa nu obtina calificarea in optimi inca de aseara.

Cel mai faimos suporter al lui FC Basel, Roger Federer, a scris imediat pe Twitter un mesaj de felicitare pentru echipa sa favorita: "Cuvintele nu pot descrie acest moment incredibil pentru club, wow!!! Felicitari echipei" a scris cel care are 19 titluri de Grand Slam in cariera.

Pentru cei de la Man United, singurul moment memorabil al meciului a fost recordul inregistrat de Zlatan Ibrahimovic - intrat in minutul 74 in locul lui Martial, Ibra a devenit primul jucator care evolueaza pentru 7 cluburi diferite in competitie (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG si Man United)