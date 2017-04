Nemtii fac scandal dupa prestatia CATASTROFALA a arbitrilor: "Vrem proba video!" Trei faze care au decis calificarea

Real Madrid s-a calificat in semifinalele Champions League dupa victoria cu 4-2 din meciul cu Bayern.

Madrilenii au pierdut cu 1-2 in timpul regulamentar, iar partida a intrat in prelungiri. La fel ca si in cazul Barcelonei in meciul cu PSG, madrilenii au beneficiat insa de un arbitraj favorabil ce le-a usurat misiunea aseara pe Bernabeu.

Vidal a primit al doilea cartonas galben dupa o intrare clara la minge, iar Cristiano Ronaldo a marcat doua din cele trei goluri din pozitie clara de offside. Tabela a fost inchisa de Asensio dupa o actiuen personala de toata frumusetea, cand toata echipa lui Bayern era la pamant.

La finalul partidei, Carlo Ancelotti a cerut vehement introducerea probei video in fotbal. Abia Mondialul din Rusia va fi prima competitie majora in care proba video va fi folosita.

"Nu era de cartonas la Vidal, iar ultimele doua goluri marcate de Cristiano au fost din offside. Cred ca era nevoie de un arbitru mai bun la meciuri de acest nivel.

E momentul sa introducem tehnologia video in arbitraj. De multe ori sunt indoieli, dar de aceasta data a fost foarte clar", a spus Ancelotti dupa meci.

Si Jerome Boateng a criticat arbitrajul. "E pacat atunci cand meciurile sunt decise de asemenea gooluri. Am fost dezavantajati clar", a spus fundasul.

"E o infrangere amara, meritam calificarea", a spus capitanul Lahm.

Si presedintele nemtilor a transmis un mesaj ferm catre UEFA. "UEFA trebuie sa grabeasca proba video in fotbal. Am vazut cu totii cum un arbitru poate stabili cine castiga azi. S-a intimplat si la Barcelona - PSG ca un arbitru sa greseasca decisiv pentru o echipa. E prea mult si vom interveni", a spus Karl Heinz Rummenige la Sky