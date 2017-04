Momentul nevazut de la finalul meciului Real - Bayern. Ronaldo, aplaudat de colegi la intrarea in vestiar. VIDEO

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Real Madrid e in semifinalele UEFA Champions League, dupa ce a eliminat-o pe Bayern Munchen, in urma victoriei de marti seara, dupa prelungiri, scor 4-2. Desi ajutati si de cateva decizii ale arbitrului Viktor Kassai, care l-a eliminat aiurea pe Vidal si a validat un gol din ofsaid al lui Ronaldo, madrilenilor nu le-a pasat prea tare de revolta nemtilor, nici a fanilor germani.

La final, jucatorii Realului au declansat fiesta in vestiar.

Un moment aparte a fost reprezentat de intrarea in vestiar a lui Cristiano Ronaldo. Ca intr-o scena de film, Cristiano a intrat ultimul in vestiar, purtand in maini mingea cu care a inscris un hat trick. Acesta a fost aplaudat si felicitat de toti colegii, precum si de Zinedine Zidane.