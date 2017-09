Moment incredibil la Sporting - Barcelona! Un suporter a intrat pe teren si s-a dus direct la Messi! Ce a facut apoi

Suporterii lui Sporting au reactionat imediat dupa ce unul dintre acestia a intrat pe teren si s-a dus la Messi.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

FC Barcelona a castigat cu 1-0 in deplasare la Lisabona cu Sporting si are 6 puncte dupa primele 2 partide din grupele Ligii Campionilor si are sanse maxime sa se califice din nou in optimile competitiei. Unicul gol al partidei a fost marcat in proprie poarta de Coates.

Leo Messi nu a reusit sa marcheze in ultimele 2 partide, insa a avut parte de un moment neasteptat cu Sporting. Un suporter portughez a intrat pe teren si s-a dus direct la starul argentinian si l-a imbratisat pentru ca apoi sa-i pupe ghetele!

Fanii lui Sporting nu l-au sustinut insa pe acesta - imediat dupa ce a fost scos de pe teren de stewarzi, fanii lui Sporting au inceput sa-i strige numele lui Cristiano Ronaldo, cel care a fost crescut de clubul portughez.