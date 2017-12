Moment GENIAL dupa ce Coutinho a marcat 3 goluri cu Spartak! A sunat telefonul in mijlocul interviului: "Te cauta Barcelona?" Care a fost replica

FC Liverpool a reusit o noua victorie zdrobitoare in Liga Campionilor si a devenit clubul englez cu cele mai multe goluri inscrise in grupele Ligii Campionilor.

Cu calificarea inca in joc la partida cu Spartak Moscova, Liverpool a reusit o victorie incredibila in fata campioanei Rusiei, Spartak Moscova. Pentru a 2-a oara in acest sezon de Liga, Liverpool a invins cu 7-0! Echipa lui Jurgen Klopp a incheiat grupa pe primul loc in clasament si poate intalni in optimi pe Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, Sahtior, FC Porto sau FC Basel (2 echipe din aceeasi tara nu se pot intalni in optimi astfel ca varianta Chelsea este exclusa).

Liverpool conducea inca din minutul 18 cu 3-0 gratie unei duble a lui Philippe Coutinho si a unei reusite a lui Firmino. Coutinho a reusit hattrick-ul pana la urma si a plecat cu mingea acasa. Brazilianul a inceput meciul cu banderola de capitan pentru ca apoi sa i-o cedeze lui James Milner cand acesta i-a luat locul lui Alberto Moreno inainte de pauza.

In timpul interviului de dupa partida, alaturi de fostul mare jucator al lui Liverpool, actual analist TV, Jamie Carragher, telefonul acestuia a sunat. Moment in care reporterul a spus spre amuzamentul lui Carragher si Coutinho: "Probabil e Barcelona cea care suna". Carragher a fost cel care a dat replica: "Nah, ramane!"

Intrebat daca astfel de meciuri il fac sa isi doreasca sa ramana la Liverpool, Coutinho a raspuns: "Da, a fost foarte frumos, ca intotdeauna cand jucam pe Anfield atmosfera este incredibila, mereu am spus ca fanii de aici sunt unici, e o zi buna".